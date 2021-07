Corbo | Spalletti allenatore vero | attento alla linea societaria | fa gioco di scuderia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Su Repubblica Napoli Antoniocommenta la conferenza stampa di Luciano. Ieri il tecnico è stato ufficialmente presentato come nuovodel Napoli. “. Hanno un senso anche le pause teatrali, i toni e le cose non dette: èalle finali e al congiuntivo, come“.passa in rassegna tutti gli argomenti toccati da, da Insigne a Emerson Palmieri ai rinnovi. “Su rinnovi che saltano e i tagli sostiene laaustera. ...

Advertising

napolista : Su Repubblica Napoli. Rimette al suo posto Giuntoli. Sostiene la linea austera su rinnovi che saltano e tagli. Il p… - ilnapolionline : Corbo: 'La presentazione di Spalletti sarà un successo, nessuno come De Laurentiis sa presentare i nuovi allenatori… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Antonio Corbo: 'Napoli, cessioni e acquisti, quale contributo darà Spalletti?' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Antonio Corbo: 'Napoli, cessioni e acquisti, quale contributo darà Spalletti?' - MundoNapoli : Corbo: “La presentazione di Spalletti sarà un trionfo, vedrete che…” -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Spalletti

ha poi aggiunto: " Ecco 5 punti cardinali di: A Insigne telefonò dopo un gol europeo . Significativo il messaggio: "Far parte del Napoli per molti anni significa rimanere della storia ...Su Repubblica Napoli. Chi avrà la competenza a spendere i soldi delle cessioni, nel nuovo Napoli?collaborerà? Ci vuole competenza Su Repubblica Napoli Antonioparte da Jorginho per fare una riflessione sul mercato del Napoli . Vendere va bene, in tempi di bilanci martoriati dal ...Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa a Catsel Volturno. Antonio Corbo ha sintetizzato in cinque punti gli argomenti affrontati dal mister.Luciano Spalletti manda un messaggio chiaro De Laurentiis. Il tecnico ha ripescato Giuntoli punterà su Osimhen.