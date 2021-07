Copa America, la finale con il pubblico: in 8000 al Maracanà (Di venerdì 9 luglio 2021) Il sindaco di Rio ha dato il permesso, a patto di una capienza ridotta al 10% della capienza dell’impianto per la finale di Copa America Come riporta la Gazzetta dello Sport, il sindaco di Rio Eduardo Paes ha dato il via libera alla riapertura al pubblico per la finale di Copa America da Brasile e Argentina. Saranno in 8000 al Maracanà, nonostante i 53 mila decessi causati dal Covid-19 registrati nel paese e a dispetto delle polemiche seguite all’organizzazione dell’evento proprio in un paese flagellato pesantemente dal virus. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Il sindaco di Rio ha dato il permesso, a patto di una capienza ridotta al 10% della capienza dell’impianto per ladiCome riporta la Gazzetta dello Sport, il sindaco di Rio Eduardo Paes ha dato il via libera alla riapertura alper ladida Brasile e Argentina. Saranno inal, nonostante i 53 mila decessi causati dal Covid-19 registrati nel paese e a dispetto delle polemiche seguite all’organizzazione dell’evento proprio in un paese flagellato pesantemente dal virus. ...

Advertising

ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - _Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro segna, Argentina in finale ?? - Cosano_97 : @cuba_fantasy Eurocopa ?????????????? 1- 2 ???? Goles: ??????????????- Kane ????- Ciro Inmobile ????- Insigne Copa America ???? 1 - 2… - marcusvieira25 : “Todo mundo sabe o que a gente pensa sobre a Copa América no Brasil nesse momento” HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAH… -