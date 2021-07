Copa America, la finale Brasile-Argentina aperta al pubblico al 10% della capienza (Di venerdì 9 luglio 2021) La finale di Copa America accoglierà i tifosi per la super sfida tra Argentina e Brasile. La Prefettura di Rio de Janeiro, che ospiterà la gara, ha dato il suo ok: al Maracana potranno entrare quasi ottomila persone, circa il 10% della capienza dell’impianto. Ovviamente, bisognerà essere in possesso di tampone molecolare negativo effettuato nelle ore precedenti alla partita. Dopo una edizione completamente a porte chiuse, si è deciso di aprire a qual che tifoso per l’importante finale, nonostante i numeri del Covid che stanno correndo all’impazzata in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladiaccoglierà i tifosi per la super sfida tra. La Prefettura di Rio de Janeiro, che ospiterà la gara, ha dato il suo ok: al Maracana potranno entrare quasi ottomila persone, circa il 10%dell’impianto. Ovviamente, bisognerà essere in possesso di tampone molecolare negativo effettuato nelle ore precedenti alla partita. Dopo una edizione completamente a porte chiuse, si è deciso di aprire a qual che tifoso per l’importante, nonostante i numeri del Covid che stanno correndo all’impazzata in ...

