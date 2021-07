Copa America, Bolsonaro è sicuro: «Finisce 5-0 per il Brasile» (Di venerdì 9 luglio 2021) Jair Bolsonaro riscalda il clima in vista di Argentina-Brasile, finale di Copa América in programma al Maracanà Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro fa il suo pronostico in occasione di un incontro del MERCOSUR, scherzando col presidente argentino Alberto Fernandez. «L’unica rivalità che esiste con l’Argentina sarà sabato al Maracanã, quando il Brasile batterà 5-0 l’Albiceleste». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Jairriscalda il clima in vista di Argentina-, finale diAmérica in programma al Maracanà Il presidente brasiliano Jairfa il suo pronostico in occasione di un incontro del MERCOSUR, scherzando col presidente argentino Alberto Fernandez. «L’unica rivalità che esiste con l’Argentina sarà sabato al Maracanã, quando ilbatterà 5-0 l’Albiceleste». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - _Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro segna, Argentina in finale ?? - LUFCAtif : Messi and Neymar in the Copa America Final - Manzu20106371 : Final Ideal Euro 20 Inggris vs Italia Copa America 21 Brazil vs Argentina -