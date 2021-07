Copa America, 6.500 tifosi allo stadio per Brasile-Argentina (Di venerdì 9 luglio 2021) I funzionari di Rio de Janeiro limiteranno la partecipazione alla finale della Copa America tra Brasile e Argentina – in programma al Maracanà nella notte tra sabato e domenica (ora italiana) – a 6.500 spettatori, o al 10% della capienza del celebre stadio. Solo gli invitati dalla federazione calcistica sudAmericana Conmebol potranno partecipare, ha affermato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) I funzionari di Rio de Janeiro limiteranno la partecipazione alla finale dellatra– in programma al Maracanà nella notte tra sabato e domenica (ora italiana) – a 6.500 spettatori, o al 10% della capienza del celebre. Solo gli invitati dalla federazione calcistica sudna Conmebol potranno partecipare, ha affermato L'articolo

Advertising

ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - _Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro segna, Argentina in finale ?? - NCN_it : COPA AMERICA - APERTA AL PUBBLICO LA FINALE ARGENTINA-BRASILE #CopaAmerica #finale #ArgentinaBrasile #aperta… - piyuanker12 : RT @tempodotco: Final Copa America 2021: Neymar Ingin Jegal Ambisi Lionel Messi dan Argentina -