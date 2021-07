Contratti | Orlando | ' intesa su rinnovo Ccnl pulizie ottima notizia'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Un'che le parti sociali abbiano finalmente sottoscritto il Contratto collettivo nazionale, servizi integrati/multiservizi. Un risultato che arriva dopo un lungo e complesso confronto, con oltre 600mila lavoratori, in gran parte donne, da più di otto anni con il contratto collettivo nazionale scaduto". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andreaa proposito dell'raggiunta oggi sudel Contratto nazionale per le imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi. "Adesso - sottolinea - ...

La Sicilia

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andreaha firmato il decreto che dovrebbe ... pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applichinodiversi da quello dell'...Il Comune doveva utilizzare personale già in servizio oppure da assumere cona tempo ... Anche allora il sindaco era Leoluca. Oggi gli operai ex Dl 24 si occupano di manutenzione di ...Roma, 9 lug. "Un'ottima notizia che le parti sociali abbiano finalmente sottoscritto il Contratto collettivo nazionale pulizie, servizi integrati/multiservizi.Unimpresa: Col decreto “dignità” salgono i costi per le aziende. Paletti ai rinnovi. Il consigliere nazionale Assi: norme da cancellare subito, serve più flessibilità per garantire maggiore occupazion ...