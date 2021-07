Conte, nessun attacco a Draghi,si vuole solo fare politica (Di venerdì 9 luglio 2021) "Si cerca sempre la contrapposizione 'Conte contro Draghi'. Ma qui non è Conte contro Draghi", qui "si tratta di confrontarsi su principi e trovare delle soluzioni" dice l'ex premier, Giuseppe Conte, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Si cerca sempre la contrapposizione 'contro'. Ma qui non ècontro", qui "si tratta di confrontarsi su principi e trovare delle soluzioni" dice l'ex premier, Giuseppe, ...

Advertising

morrissey700 : #pescivendolaia chi? Ah, la #pecorottara sguaiata. Il Tempo: “Conte chi?”. Meloni sbeffeggia i grillini: bluff sve… - iconanews : Conte, nessun attacco a Draghi,si vuole solo fare politica - giuliabottini : “Giuseppe Conte chi?”. Giorgia Meloni sbeffeggia il Movimento 5 Stelle: bluff svelato, nessun futuro - OryDf : @claudiodamico72 e quando conte non ha nessun potere - ViaEmilia771 : @GianpieroScanu Conte non fa parte del Governo Conte non è Parlamentare Non è rappresentante di nessun partito, no… -