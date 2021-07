Confindustria, Bonomi: PNRR grande occasione, alleanza pubblico-privato unica via (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato ad elogiare l’operato del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Con il presidente del Consiglio è stato possibile in poche settimane raggiungere un serio compromesso sull’uscita graduale dallo stop generale dei licenziamenti per consentire finalmente alle imprese, con cassa integrazione guadagni a proprie spese, di avviare le riorganizzazioni, gli investimenti, la selezione di nuovi occupati che sono necessari alla ripresa. E protrarre la Covid Cig a carico integrale dello Stato solo per i settori più colpiti”, ha dichiarato Bonomi intervenendo all’assemblea di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente di, Carlo, è tornato ad elogiare l’operato del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Con il presidente del Consiglio è stato possibile in poche settimane raggiungere un serio compromesso sull’uscita graduale dallo stop generale dei licenziamenti per consentire finalmente alle imprese, con cassa integrazione guadagni a proprie spese, di avviare le riorganizzazioni, gli investimenti, la selezione di nuovi occupati che sono necessari alla ripresa. E protrarre la Covid Cig a carico integrale dello Stato solo per i settori più colpiti”, ha dichiaratointervenendo all’assemblea di ...

