Conferenza stampa Sarri: «Ecco perché ho scelto la Lazio. Mourinho? Non vedo nessun dualismo» (Di venerdì 9 luglio 2021) Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Lazio nel giorno della sua presentazione Maurizio Sarri si presenta al mondo Lazio. Ecco le parole del nuovo allenatore – accompagnato dal ds Tare – in Conferenza stampa. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Mourinho –«Io questo dualismo non lo vedo, l’ho conosciuto ed è un bel personaggio. A me rimane simpatico, ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato del mio anche se non vuol dire nulla. Nel derby noi faremo, non di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021): le parole del tecnico dellanel giorno della sua presentazione Mauriziosi presenta al mondole parole del nuovo allenatore – accompagnato dal ds Tare – in. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI–«Io questonon lo, l’ho conosciuto ed è un bel personaggio. A me rimane simpatico, ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato del mio anche se non vuol dire nulla. Nel derby noi faremo, non di ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - acmilan : The Coach presents the new season, live on the app! ?? Il Mister presenta la nuova stagione in conferenza stampa, L… - sscnapoli : ?? Domani, giovedì 8 luglio ?? Ore 15:00 ?? Conferenza stampa di presentazione di Mister Spalletti ?? Seguila live… - calciomercatoit : ?? #Lazio - #Sarri si presenta in conferenza stampa: dal mercato a #Mourinho fino a #LuisAlberto - SimonePerego3 : RT @AntonioFiori15: Più che conferenza stampa di presentazione sembrava 'Un giorno in pretura' ...nelle immagini l'imputato #Auriemma https… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Qual è il ruolo di Stati Uniti e Colombia nell'omicidio di Jovenel Moïse? In una conferenza stampa, Molano ha dichiarato che la polizia internazionale (Interpol) ha chiesto ufficialmente informazioni al governo colombiano e alla polizia nazionale sui presunti responsabili ...

Italia, allarme Coronavirus nel ritiro di Coverciano Il ritiro è stato immediatamente sanificato , ma per precauzione è già stato comunicato che l'abituale conferenza stampa delle 14 non si svolgerà presso la sala stampa del centro sportivo, bensì da ...

Carnevali conferenza stampa calciomercato Sassuolo LIVE Sassuolonews.net Spalletti ha segnato sul taccuino i nomi di tutti i giornalisti: siparietto in avvio Rigore e relax: il mix gli è riuscito. Si parla delle parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da tecnico del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ha ...

Lazio, la prima conferenza stampa di Sarri. Segui la diretta Sta per iniziare la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni per la prima volta dopo essere arrivato a Formello, ...

In una, Molano ha dichiarato che la polizia internazionale (Interpol) ha chiesto ufficialmente informazioni al governo colombiano e alla polizia nazionale sui presunti responsabili ...Il ritiro è stato immediatamente sanificato , ma per precauzione è già stato comunicato che l'abitualedelle 14 non si svolgerà presso la saladel centro sportivo, bensì da ...Rigore e relax: il mix gli è riuscito. Si parla delle parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da tecnico del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ha ...Sta per iniziare la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni per la prima volta dopo essere arrivato a Formello, ...