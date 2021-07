Con la nuova prescrizione di Cartabia i processi non dureranno di meno: o muoiono (senza colpevoli) o si allungano. Ecco perché (Di venerdì 9 luglio 2021) processi più veloci e che durano meno tempo. Era questa la richiesta all’Italia da parte della commissione Europea per avere accesso ai fondi del Recovery plan. Un obiettivo che sembra difficile da raggiungere con la legge delega licenziata giovedì sera dal Consiglio dei ministri del governo di Mario Draghi. Il motivo? Sono molteplici. Per esempio mancano elementi concreti che incentivino in modo sostanziale la scelta dei riti alternativi. Ma soprattutto ad apparire non particolarmente efficace è la nuova riforma della prescrizione della guardasigilli Marta Cartabia. La norma, nei fatti, soppianta la legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)più veloci e che duranotempo. Era questa la richiesta all’Italia da parte della commissione Europea per avere accesso ai fondi del Recovery plan. Un obiettivo che sembra difficile da raggiungere con la legge delega licenziata giovedì sera dal Consiglio dei ministri del governo di Mario Draghi. Il motivo? Sono molteplici. Per esempio mancano elementi concreti che incentivino in modo sostanziale la scelta dei riti alternativi. Ma soprattutto ad apparire non particolarmente efficace è lariforma delladella guardasigilli Marta. La norma, nei fatti, soppianta la legge ...

Ultime Notizie dalla rete : Con nuova Milan, Giroud non esclude un altro colpo in attacco: può cambiare la strategia per Kaio Jorge Commenta per primo Lentamente, ma si muove. Il mercato del Milan ha subito una nuova accelerazione nelle ultime ore , con gli annunci ufficiali del riscatto (con lo sconto) di Sandro Tonali e il rinnovo di contratto fino al 2025 di Davide Calabria. Operazioni che vanno ad ...

Rieti: Bandaogo e Galuppi gli allievi più veloci ... soltanto quattro punti di vantaggio su Beatrice Carpinello (Battaglio Cus Torino, 2947), a sua volta con un divario di sole tre lunghezze su Annalisa Pastore (Atl. Stronese - Nuova Nordaffari, 2944).

Eridania, con la nuova sede passa dall’Headquarters all’Hubquarters Mark Up La boutique eclettica di Hermès che unisce i colori di Parigi all'architettura meneghina Il sodalizio tra Hermès e Milano dura da tempo, dal 1947, quando la Maison francese dei twilly di seta ha trovato il suo angolo meneghino nel cuore del quadrilatero. La boutique di Hermès a Milano ha ...

Nonno Nanni vince il premio New Entry 2021 del Brands Award con la Burrata Nonno Nanni fa incetta di premi! L’ultimo riconoscimento è stato assegnato a una delle freschissime novità lanciate da poco dall’azienda veneta, la Burrata Nonno Nanni, che ha vinto uno dei premi New ...

