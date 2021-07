Compleanno Vialli: la dedica speciale di Mancini – FOTO (Di venerdì 9 luglio 2021) Roberto Mancini ha fatto una dedica speciale a Luca Vialli nel giorno del Compleanno dell’ex attaccante Luca Vialli oggi spegne 57 candeline e Roberto Mancini gli ha dedicato un pensiero speciale sui propri profili social. Sui social il ct ha postato un doppio abbraccio: quello del passato, con la maglia della loro Samp, visibile anche nelle scelte dello staff, e del presente quando l’esplosione della soddisfazione in questi Europei li ha uniti di nuovo. «Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Robertoha fatto unaa Lucanel giorno deldell’ex attaccante Lucaoggi spegne 57 candeline e Robertogli hato un pensierosui propri profili social. Sui social il ct ha postato un doppio abbraccio: quello del passato, con la maglia della loro Samp, visibile anche nelle scelte dello staff, e del presente quando l’esplosione della soddisfazione in questi Europei li ha uniti di nuovo. «Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Gianluca #Vialli?? Bomber azzurro e ora Capo delegazione della Nazionale, @LucaVialli compie… - chetempochefa : “L'importante non è vincere; è pensare in modo vincente. La vita è fatta per il 10 per cento di quel che ci succede… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Gianluca Vialli ?? #UCL - ahmedaboazz : RT @Annamaria1897: Buon compleanno grande, immenso campione Gianluca #Vialli - Andrea_Lorenzon : RT @Cortini1899: Buon compleanno Gianluca #Vialli!???????? -