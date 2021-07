Come nel film di Spielberg: le impressionanti immagini di un incontro ravvicinato con uno squalo bianco (Di venerdì 9 luglio 2021) Squali, maestosi predatori dell’oceano. Tanto letali, quanto affascinanti (e indispensabili per l’ecosistema). Il cameramen Anthony Kobrowisky durante un viaggio triennale in Sud Africa, ha girato un incredibile video, face to face, con un esemplare di squalo bianco, riuscendo a catturare il momento del morso. LEGGI ANCHE => Si tuffa in acque infestate da squali per salvare un uccello ferito: immagini da brivido Spielberg? No realtà! Un momento reale, benché la perfezione della fotografia e l’intensità del momento facciano pensare si tratti di un film hollywoodiano, con echi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Squali, maestosi predatori dell’oceano. Tanto letali, quanto affascinanti (e indispensabili per l’ecosistema). Il cameramen Anthony Kobrowisky durante un viaggio triennale in Sud Africa, ha girato un incredibile video, face to face, con un esemplare di, riuscendo a catturare il momento del morso. LEGGI ANCHE => Si tuffa in acque infestate da squali per salvare un uccello ferito:da brivido? No realtà! Un momento reale, benché la perfezione della fotografia e l’intensità del momento facciano pensare si tratti di unhollywoodiano, con echi di ...

Advertising

_GigiDAlessio_ : Finalmente il grande giorno è arrivato: il “Mani e Voce Tour” parte stasera, all’Auditorium Parco della Musica di R… - DSantanche : Una delle battaglie di FDI è quella alla concorrenza sleale. Questa ditta cinese stampava fatture false per le ditt… - raffaellapaita : In queste ore le stiamo vedendo davvero tutte. Qualunquismo che non entra nel merito per cercare solo l’applauso e… - CanYamanAslan : RT @adelaidejb00: Canan è stata così importante per MA senza la nostra Feris sarebbe stato tutto così diverso e la sua mancanza si è sentit… - PlERdeIMONT : @staff_M_Fedriga @ZannierStefano @MarcoDreosto @elenalizzi @M_Fedriga Bravi! Dall’estero importiamo solo i vaccini, come nel caso De Monte! -