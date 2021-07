Come godersi le vacanze, le 5 regole d'oro (Di venerdì 9 luglio 2021) Come godersi le vacanze: ce lo chiediamo tutti, ora che finalmente possiamo farle. Perché ferie non vuol dire automaticamente «relax»: molto spesso ci portiamo dietro tanto stress, per esempio perché siamo così abituati a vivere di corsa che non riusciamo a fermarci nemmeno quando potremmo, o perché contemporaneamente non riusciamo a staccarci dall’ufficio (anche per via dello smartphone) . La causa potrebbe addirittura essere la vacanza in sé: compagni di viaggio con esigenze diverse dalle nostre o una meta poco adeguata al nostro desiderio di solitudine e silenzio o, al contrario, di vita sfrenata. Lo dicono anche gli esperti di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 luglio 2021)le: ce lo chiediamo tutti, ora che finalmente possiamo farle. Perché ferie non vuol dire automaticamente «relax»: molto spesso ci portiamo dietro tanto stress, per esempio perché siamo così abituati a vivere di corsa che non riusciamo a fermarci nemmeno quando potremmo, o perché contemporaneamente non riusciamo a staccarci dall’ufficio (anche per via dello smartphone) . La causa potrebbe addirittura essere la vacanza in sé: compagni di viaggio con esigenze diverse dalle nostre o una meta poco adeguata al nostro desiderio di solitudine e silenzio o, al contrario, di vita sfrenata. Lo dicono anche gli esperti di ...

Advertising

yydwn : @dadoufu andare, alta assieme alla sua gemella. spiccato il volo, può abbracciarla e godersi lo spettacolo con lei,… - Biospyche : 'ESTATE E BAMBINI. COME GODERSI LE FERIE COI FIGLI SENZA STRESSARSI' INTERVISTA a ADELIA LUCATTINI Su IL POMERIDI… - VentagliP : RT @Biospyche: 'COME GODERSI LE VACANZE' INTERVISTA a ADELIA LUCATTINI Su INDUSTRIA DEL TURISMO . - Biospyche : 'COME GODERSI LE VACANZE' INTERVISTA a ADELIA LUCATTINI Su INDUSTRIA DEL TURISMO . - cam_genna : RT @blinkhbdl: comunque davvero la morte di alcuni personaggi iconici della tv con cui sono cresciuto non riesco proprio a razionalizzarla… -