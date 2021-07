Colpo per il Verona: arriva il giovane centrocampista (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Hellas Verona ha ufficializzato il primo acquisto dell’era Di Francesco. Il club scaligero, tramite un comunicato ufficiale, fa sapere di aver concluso l’affare Martin Hongla, centrocampista camerunense proveniente dal Royal Antwerp (club belga). Il calciatore classe 1998 arriva a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Tra le altre esperienze, Hongla ha giocato anche in Spagna al Barcellona B e nella Liga tra le file del Granada, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Coppa del Re. Nell’ultima stagione, in Belgio con la maglia Royal Antwerp, ha ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Hellasha ufficializzato il primo acquisto dell’era Di Francesco. Il club scaligero, tramite un comunicato ufficiale, fa sapere di aver concluso l’affare Martin Hongla,camerunense proveniente dal Royal Antwerp (club belga). Il calciatore classe 1998a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Tra le altre esperienze, Hongla ha giocato anche in Spagna al Barcellona B e nella Liga tra le file del Granada, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Coppa del Re. Nell’ultima stagione, in Belgio con la maglia Royal Antwerp, ha ...

