Coldiretti Campania: Il dealcolato non può essere smerciato come vino. Mette in pericolo l’enologia regionale (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’introduzione della dealcolazione parziale e totale come nuove pratiche enologiche rappresenta un grosso rischio ed un precedente pericolosissimo perMettendo di chiamare ancora vino un prodotto in cui sono state del tutto compromesse le caratteristiche di naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo di trasformazione dell’uva in mosto e quindi in vino”. È quanto ha affermato la Coldiretti nel commentare le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nella risposta all’interrogazione presentata dal vice presidente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) “L’introduzione della dealcolazione parziale e totalenuove pratiche enologiche rappresenta un grosso rischio ed un precedentesissimo perndo di chiamare ancoraun prodotto in cui sono state del tutto compromesse le caratteristiche di naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo di trasformazione dell’uva in mosto e quindi in”. È quanto ha affermato lanel commentare le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nella risposta all’interrogazione presentata dal vice presidente ...

