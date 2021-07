Cna Salerno | assemblea elettiva | “Ripartiamo insieme”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Rimarcare i punti essenziali e strategici per lo sviluppo dell’artigianato, effettuare un bilancio post pandemia, prospettare con i principali partner istituzionali le strategie congiunte per rilanciare il settore. Saranno questi gli obiettivi della riflessione a più voci in programma domenica 11 luglio, presso il ristorante Mascalzone Latino a Pontecagnano Faiano. In occasione dell’per il rinnovo dei vertici dell’Associazione provinciale delle piccole e medie imprese dell’artigianato, il Presidente uscente, il maestro ceramista Lucio Ronca, candidato unico alla presidenza ha voluto ...