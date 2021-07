Classifica Tour de France 2021, 13ma tappa: Pogacar amministra, distacchi invariati. Cattaneo 11°. Da domani i Pirenei (Di venerdì 9 luglio 2021) La Classifica generale del Tour de France 2021 non ha subito scossoni nelle posizioni di vertice al termine della 13ma tappa. I 220 km da Nimes a Carcassonne erano disegnati per i velocisti, prima dei tanti giorni sui Pirenei, e tutti i big sono rimasti accorti nel gruppo principale, anche se una caduta a una sessantina di chilometri dal traguardo ha scaldato gli animi (alcuni uomini sono finiti in una scarpata, da segnalare il ritiro del britannico Simon Yates). A trionfare è stato Mark Cavendish, che ha così eguagliato lo storico record di vittorie di Eddy Merckx ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Lagenerale deldenon ha subito scossoni nelle posizioni di vertice al termine della. I 220 km da Nimes a Carcassonne erano disegnati per i velocisti, prima dei tanti giorni sui, e tutti i big sono rimasti accorti nel gruppo principale, anche se una caduta a una sessantina di chilometri dal traguardo ha scaldato gli animi (alcuni uomini sono finiti in una scarpata, da segnalare il ritiro del britannico Simon Yates). A trionfare è stato Mark Cavendish, che ha così eguagliato lo storico record di vittorie di Eddy Merckx ...

silvamarcoange1 : @galatacla Però non hai ancora scritto ancora niente sul primo in classifica al tour, o sbaglio? ???? - sportface2016 : #TourdeFrance, l'ordine di arrivo della tredicesima tappa: #Cavendish inarrestabile, raggiunge record di #Merckx - sportface2016 : #TourdeFrance, la classifica generale aggiornata dopo la tredicesima tappa: #Pogacar ancora in giallo - MErpidio : @Casamandrei Sicuramente. Però è un Tour e quando vedi le tappe e la classifica generale soffri.... Non per il vant… - Elia16Elia : #eurosportciclismo salve ragazzi. Una curiosità: perché i Tour vinti da Armstrong sono stati revocati, e non è stat… -