Ciro Grillo | il gup ammette articoli di stampa e file audio come chiesto dall’avvocata Giulia Bongiorno che tutela la studentessa

La prima udienza davanti al gup Tempio Pausania per Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati da una 20enne di stupro di gruppo, è terminata con un rinvio. Il giudice per l'udienza preliminare, Caterina Interlandi, ha fissato la data al 5 novembre, quella successiva il 12 novembre. Dopo la camera di consiglio la giudice ha respinto le eccezioni dei difensori degli imputati e ha ammesso la documentazione prodotta dall'avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la ragazza, insieme all'avvocato Vinicio Nardo. Si tratta di una serie di articoli di giornali

