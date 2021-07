Ciro Grillo, il caso si moltiplica per 3: s’indaga anche per revenge porn. Oggi l’udienza preliminare (Di venerdì 9 luglio 2021) È il giorno dell’udienza preliminare a Tempio Pausania per decidere se mandare a processo i quattro ventenni accusati di stupro di gruppo e di violenza sessuale nei confronti di due ragazze. Tra i fascicoli anche la pubblicazione in chat di foto e video di quella notte. Ma non si sa chi li postò. Ma Oggi è anche il giorno del fatidico “faccia a faccia”: quello tra Ciro Grillo e l’avvocatessa della ragazza italo-norvegese che ha denunciato i quattro amici per stupro di gruppo, l’ex ministra Giulia Bongiorno. Lei, invece, la presunta vittima, non ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) È il giorno dela Tempio Pausania per decidere se mandare a processo i quattro ventenni accusati di stupro di gruppo e di violenza sessuale nei confronti di due ragazze. Tra i fascicolila pubblicazione in chat di foto e video di quella notte. Ma non si sa chi li postò. Mail giorno del fatidico “faccia a faccia”: quello trae l’avvocatessa della ragazza italo-norvegese che ha denunciato i quattro amici per stupro di gruppo, l’ex ministra Giulia Bongiorno. Lei, invece, la presunta vittima, non ci ...

