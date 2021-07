Ciro Grillo | è il giorno dell’udienza preliminare

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’udienzaa carico di, il figlio del garante del M5S, e dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, prenderà il via oggi pomeriggio a partire dalle 14 al tribunale di Tempio Pausania in Sardegna. Gli imputati sono accusati tutti di violenza sessuale di gruppo su una ragazza italo-norvegese di 21 anni che li ha denunciati nel luglio del 2019. Intanto, come scrivono oggi alcuni quotidiani, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un terzo fascicolo legato al caso diJunior. Si tratta di una inchiesta, al momento contro ignoti, per revenge porn. Nel corso ...

