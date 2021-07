Ciro Grillo | è il giorno dell’udienza preliminare

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’udienzaa carico di, il figlio del garante del M5S, e dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, prenderà il via oggi pomeriggio a partire dalle 14 al tribunale di Tempio Pausania in Sardegna. Gli imputati sono accusati tutti di violenza sessuale di gruppo su una ragazza italo-norvegese di 21 anni che li ha denunciati nel luglio del 2019. Intanto, come scrivono oggi alcuni quotidiani, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un terzo fascicolo legato al caso diJunior. Si tratta di una inchiesta, al momento contro ignoti, per revenge porn. Nel corso ...

arrivato il giorno dell'udienza preliminare a carico di, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. I quattro amici genovesi sono stati accusati da Silvia (nome di fantasia) di stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nelle ore tra ...Nuova svolta nel processo sul caso di. Si indaga anche per revenge porn a causa dei filmati della ragazza. Argomenti trattati Processo: l'indagine per revenge porn Processo: le immagini nell'indagine ...L’udienza preliminare a carico di Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S, e dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, prenderà il via oggi pomeriggio a partire dal ...Tempio Pausania – Caso Ciro Grillo, si indaga anche per revenge porn. Si svolgerà oggi nel tribunale di Tempio Pausania l’udienza preliminare per Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vi ...