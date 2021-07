Ciro Grillo, Bongiorno conferma: «Approfondimenti della procura sull’ipotesi revenge porn» (Di venerdì 9 luglio 2021) La procura di Tempio Pausania ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sul caso di Ciro Grillo e dei suoi amici. Il reato ipotizzato è revenge porn. E per ora l’indagine risulta a carico di ignoti. Agli atti dell’inchiesta sul figlio di Beppe, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia ci sono infatti diverse immagini sulla notte della presunta violenza. E il sospetto dei magistrati è che quelle immagini non siano rimaste solo nei cellulari dei quattro indagati. L’avvocata Giulia Bongiorno conferma: «C’è stato un approfondimento investigativo, ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladi Tempio Pausania ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sul caso die dei suoi amici. Il reato ipotizzato è. E per ora l’indagine risulta a carico di ignoti. Agli atti dell’inchiesta sul figlio di Beppe, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia ci sono infatti diverse immagini sulla nottepresunta violenza. E il sospetto dei magistrati è che quelle immagini non siano rimaste solo nei cellulari dei quattro indagati. L’avvocata Giulia: «C’è stato un approfondimento investigativo, ...

