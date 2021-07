Ciro Grillo, al via udienza preliminare: assenti i quattro imputati. Spunta altra inchiesta per revenge porn (Di venerdì 9 luglio 2021) Inizia oggi l'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia , accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Inizia oggi l'a carico die dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia , accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza ...

