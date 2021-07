' Ciao Leonardo | amico e collega'

(Di venerdì 9 luglio 2021) di daniele venturini La redazione della Gazzetta del Serchio mi ha chiesto di scrivere questo articolo relativo alla prematura scomparsa del luogotenente in quiescenzaRocchiccioli, di 60 anni, perché era un mio. In questi ...

Advertising

NIGXHTCHANGES : comunque sono cotta di leonardo bonucci ciao - migiranolepalle : ciao leonardo bonucci sei bellissimo - samantha_chiara : @Leonard48598239 Ciao Leonardo ?????????? - ciaoamoilrosa : Ciao Leonardo sei stupendo - ciaoamoilrosa : Ciao leonardo sei stupendo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Leonardo

La Repubblica

Poi la vita ci ha diviso,fu trasferito al comando generale a Roma e io rimasi a Comacchio. Gli anni sono passati e ci siamo ritrovati a Lucca. Io comandavo il nucleo investigativo e lui, ...IL SALUTO DI MAZZITELLI - Questo l'addio di Mazzitelli al Pisa su instagram: 'Pisa, non è ... per lui c'è il Monza: 'Ora una nuova tappa del mio viaggio' Ufficiale:Ubaldi è un giocatore ...Il ricavato andrà a favore della famiglia di Leonardo Mancuso, lo studente forlimpopolese dell ... È un’altra iniziativa condotta dall’associazione ’Ciao Filo per non dimenticare’, che si occupa da un ...Nelle ultime ore è diventato virale il video del telecronista della tv araba che ha esultato a modo suo: dopo il rigore trasformato da Jorginho, il giornalista ha alzato i decibel festeggiando insieme ...