Chiara Ferragni liquida la sorella Valentina dalla sua società

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il gesto diSono ormai anni cheha conquistato il mondo intero. Oltre a spopolare sui social, come sappiamo l’influencer è una vera imprenditrice, al punto da avere una sua propria. Solo qualche giorno fa è arrivata una lieta e importante notizia per la moglie di Fedez, che dopo tanto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - LucaBizzarri : Secondo me le parole più intelligenti sulla questione sono queste, - ROLANDODELMELA : RT @Ste_Mazzu: Nell'Italia dei media in mano a 3-4 partiti e un pugno di miliardari editori impuri dagli interessi più svariati, il diretto… - infoitcultura : Cannes, Chiara Ferragni incanta tutti sul red carpet -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

'Amore mio quanto sei dolce' commenta Valentina, sorella die zia di Leone. E poi una valanga di cuori, da nonna Marina Di Guardo a quelli dei fan dei Ferragnez. Leo sempre più star ...Leggi anche >ha indossato un abito color limone firmato Giambattista Valli. Il look stile impero, dalle forme over ha stregato i presenti. A sorprendere, il mega mantello principesco.Da qualche giorno sta andando in scena un inedito botta e risposta tra Matteo Renzi e Chiara Ferragni. L’ex premier e leader di Italia Viva non ha infatti gradito alcune affermazioni dell’influencer, ...Chiara Ferragni incanta Cannes con il mega abito mantello. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Che hai fatto?». Ieri, l'imprenditrice digitale ha calcato il red carpet ...