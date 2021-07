Chiara Ferragni incanta il Festival di Cannes con un abito di Giambattista Valli

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 luglio 2021) Anche quest’anno,è arrivata sul red carpet deldie il suoverde lime diha immediatamente conquistato la kermesse, così come l’effetto boomerang sui social. L’influencer cremonese è ormai un habitué della Croisette, ma quest’anno è stata coinvolta soprattutto per la sua partnership con Nespresso. I suoi look hanno iniziato ad intasare il web ancor prima di arrivare sul red carpet.è atterrata nella città della Costa Azzurra sfoggiando pantaloni di jeans, sandali ...