Chef Rubio | l’agghiacciante bestemmia sul palmo della mano | è bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) All’anagrafe è Gabriele Rubini ma conosciuto da tutto come ‘’. Fin da bambino ha ha praticato il rugby a Roma (suo fratello è un rugbista professionista) ha esordito in Super 10 nel 2002 con il Parma; divenuto atleta di interesse nazionale, la Federazione ne bloccò il trasferimento per la stagione successiva fino a tutto il 2003-04; tornato nella capitale, è stato al Rugby Roma fino al 2005 con 12 presenze in totale in serie A. Durante la sua avventura sportiva in Nuova Zelanda ha iniziato a coltivare anche la passione per la cucina e dopo il rientro in Italia, a causa di un infortunio, nel 2010 si è diplomato alla scuola di cucina italiana. ...