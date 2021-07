Ceferin boccia l’Europeo itinerante | “Non lo rifaremo | Italia-Inghilterra finale giusta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il presidente dell’UEFA Aleksanderè intervenuto ai microfoni di BBC Sport in vista delladi Euro 2020: “Saranno le due squadre migliori a contendersi il trofeo. Credo chesia lapiù corretta. Gli inglesi hanno giocato come di solito faceva l’; al contrario gli azzurri hanno espresso un gioco più offensivo. Sarà una grande chiusura per gli Europei, nonché la luce in fondo al tunnel tanto attesa“.ha peròto la formula del torneo: “Non lo riproporremo in futuro. E’ ...