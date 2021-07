Ce lo chiede l’Europa: la scusa per il colpo di mano sulla Giustizia. Bruxelles non ha mai chiesto di modificare la legge Bonafede. La Commissione Ue vuole sveltire i processi. Ma non ha mai messo bocca su come farlo (Di venerdì 9 luglio 2021) Far passare il colpo di spugna sulla riforma Bonafede, che blocca la prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio, nascondendosi dietro l’Europa. Il tentativo maldestro del governo è stato sostenere che la riforma della Giustizia, secondo la Guardasigilli Cartabia, risponda a quanto ci chiede l’Ue. “sulla durata dei processi il governo si gioca tutto il Recovery. Non solo i 2,7 miliardi del Pnrr destinati alla Giustizia, ma i 191 miliardi destinati a tutta la rinascita economica e sociale italiana”. Per questo “chi si sottrae al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Far passare ildi spugnariforma, che blocca la prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio, nascondendosi dietro. Il tentativo maldestro del governo è stato sostenere che la riforma della, secondo la Guardasigilli Cartabia, risponda a quanto cil’Ue. “durata deiil governo si gioca tutto il Recovery. Non solo i 2,7 miliardi del Pnrr destinati alla, ma i 191 miliardi destinati a tutta la rinascita economica e sociale italiana”. Per questo “chi si sottrae al ...

