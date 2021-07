Cavendish vince la tredicesima tappa del Tour de France (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mark 2021, la Nimes-Carcassonne di 219.9 km. Il 36enne corridore britannico della Deceuninck-Quick Step si aggiudica la frazione in volata davanti al compagno di squadra, il danese Michael Morkov, e al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ed entra nella leggenda, eguagliando Eddy Merckx a quota 34 successi in carriera nella Grande Boucle. Quarto successo in quest'edizione per ‘Cannonball', che sfrutta nel migliore dei modi lo splendido gioco di squadra della Deceuninck. Non ci sono novità nella classifica generale, dove Tadej Pogacar si conferma maglia gialla. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates mantiene 5'18” di vantaggio su Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). L'attesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mark 2021, la Nimes-Carcassonne di 219.9 km. Il 36enne corridore britannico della Deceuninck-Quick Step si aggiudica la frazione in volata davanti al compagno di squadra, il danese Michael Morkov, e al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ed entra nella leggenda, eguagliando Eddy Merckx a quota 34 successi in carriera nella Grande Boucle. Quarto successo in quest'edizione per ‘Cannonball', che sfrutta nel migliore dei modi lo splendido gioco di squadra della Deceuninck. Non ci sono novità nella classifica generale, dove Tadej Pogacar si conferma maglia gialla. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates mantiene 5'18” di vantaggio su Rigoberto Uran (EF Education-Nippo). L'attesa ...

