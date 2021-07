Cavallino Bianco, Ortisei: massaggio di coppia mamma e figlia (Di venerdì 9 luglio 2021) Una sintonia speciale tra queste parole, invece, esiste nei family hotel provvisti di area wellness. Strutture che stanno aumentando di numero e di qualità. Luoghi dove ai bambini è possibile accedere all’area spa e relax e sottoporsi a trattamenti benessere creati su misura. Uno dei primi family hotel di questo tipo, è il lussuoso Cavallino Bianco a Ortisei, in Val Gardena (Alto Adige). L’accesso all’area wellness è garantito a tutta la famiglia e ai bambini sono dedicati speciali trattamenti benessere. La Spa è per i bambini Dai neonati ai teenager: il massaggio è sempre benefico. A ogni età della vita. Perché, oltre a ... Leggi su amica (Di venerdì 9 luglio 2021) Una sintonia speciale tra queste parole, invece, esiste nei family hotel provvisti di area wellness. Strutture che stanno aumentando di numero e di qualità. Luoghi dove ai bambini è possibile accedere all’area spa e relax e sottoporsi a trattamenti benessere creati su misura. Uno dei primi family hotel di questo tipo, è il lussuoso, in Val Gardena (Alto Adige). L’accesso all’area wellness è garantito a tutta la famiglia e ai bambini sono dedicati speciali trattamenti benessere. La Spa è per i bambini Dai neonati ai teenager: ilè sempre benefico. A ogni età della vita. Perché, oltre a ...

Advertising

g_zerbato : RT @Pignottone: @barbarab1974 Insomma... per i più quotati oggi è giorno di paghetta. I più fedeli sono a scodinzolare in hangout con Pfiz… - Pignottone : @barbarab1974 Insomma... per i più quotati oggi è giorno di paghetta. I più fedeli sono a scodinzolare in hangout… - linetta53 : @Monica09058845 Sarò lì al cavallino bianco dal 16 agosto -