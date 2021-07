(Di venerdì 9 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A 90si è ritrovato sui banchi della, insieme con i neo 18enni, per prendere la. E’ Luigi Broglia, di, che l’altro giorno ha ricevuto il foglio rosa. Superata la teoria, da settimana prossima seguirà le lezioni di pratica al volante. E’ una storia più unica che rara quella tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Castellanza, a scuola guida a 90 anni: “Mi serve la patente” -

Ultime Notizie dalla rete : Castellanza scuola

malpensa24.it

...supera di nuovo l'esame teorico della patente È successo all'autoscuola Albatros di, ... quindi si è iscritto nuovamente aguida. La prima volta non ha passato l'esame, ma non si è ...successo all'autoscuola Albatros di, dove ieri, martedì 6 luglio Luigi Broglia all'età di 90 anni ha superato l'esame ... quindi si è iscritto nuovamente aguida. "Ha voluto ...Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...Il portiere della Nazionale ha iniziato la sua carriera calcistica con il Milan quando aveva solamente 14 anni ...