Caso Pedri, la Procura di Trento esamina il telefono della dottoressa (Di venerdì 9 luglio 2021) Ultimi sviluppi sul Caso Sara Pedri : la Procura di Trento ha infatti ricevuto la copia forense del telefono della giovane ginecologa, scomparsa lo scorso 4 marzo e che, secondo la versione della ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 9 luglio 2021) Ultimi sviluppi sulSara: ladiha infatti ricevuto la copia forense delgiovane ginecologa, scomparsa lo scorso 4 marzo e che, secondo la versione...

Advertising

lavocedelne : Caso Pedri: Fugatti: direttore Apss rimane in carica. Procura esamina cellulare di Sara - TgrRaiTrentino : Nelle prossime ore il rapporto sarà consegnato alla giunta provinciale - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Il caso della ginecologa scomparsa: terminato il lavoro degli ispettori ministeriali, tempi lunghi per il rapporto. Int… - AnsaTrentinoAA : Caso Pedri: Fugatti: direttore Apss rimane in carica. Si attendono risultati commissione interna all'Azienda sanita… - TgrRaiTrentino : Il caso della ginecologa scomparsa: terminato il lavoro degli ispettori ministeriali, tempi lunghi per il rapporto.… -