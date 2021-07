Caso Grillo, oggi l'udienza preliminare. Si indaga anche per revenge porn (Di venerdì 9 luglio 2021) E ora, nel processo Ciro Grillo, si indaga anche per revenge porn. La diffusione via chat e internet di immagini e video a contenuto sessuale senza il consenso di chi in quelle immagini e in quei video è ripreso. Nel giorno dell’udienza preliminare, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un nuovo fascicolo penale proprio per questo reato. Una nuova ipotesi di accusa, per ora contro ignoti, che la Procura ha trasmesso al Tribunale attraverso uno stralcio. Proprio oggi si tiene l’udienza preliminare. Per la prima volta, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) E ora, nel processo Ciro, siper. La diffusione via chat e internet di immagini e video a contenuto sessuale senza il consenso di chi in quelle immagini e in quei video è ripreso. Nel giorno dell’, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un nuovo fascicolo penale proprio per questo reato. Una nuova ipotesi di accusa, per ora contro ignoti, che la Procura ha trasmesso al Tribunale attraverso uno stralcio. Propriosi tiene l’. Per la prima volta, ...

Corriere : Ha denunciato lo stupro di gruppo nel 2019. Il pm, però, chiede l’archiviazione. «Tuttora messa in dubbio la mia… - RiccardoAmati : Caso Grillo, oggi l'udienza preliminare. Si indaga anche per revenge porn. - ancoranna : RT @HuffPostItalia: Caso Grillo, oggi l'udienza preliminare. Si indaga anche per revenge porn - RobertoSignore7 : RT @HuffPostItalia: Caso Grillo, oggi l'udienza preliminare. Si indaga anche per revenge porn - a42nno : RT @HuffPostItalia: Caso Grillo, oggi l'udienza preliminare. Si indaga anche per revenge porn -