Caso Grillo jr: Al via udienza preliminare, la battaglia si sposta sulle chat audio (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Nel Caso Grillo junior la battaglia si sposta adesso su un lungo messaggio vocale mandato, il giorno dopo il presunto stupro di gruppo, dalla giovane italo-norvegese a un'amica di Oslo, Mya. Quattordici minuti e 45 secondi di audio in cui la giovane piange, si dispera e si confida con l'amica raccontandole quanto accaduto. E dice "Il sesso per me è sacro, io lo faccio solo con chi amo". Invece, quella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villa del garante del M5S, secondo il racconto della ragazza, di sacro e di amore non ...

