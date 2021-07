Caso Covid-19 nel ritiro dell'Italia: scatta l'allarme a Coverciano (Di venerdì 9 luglio 2021) Un giornalista Italiano, al seguito della nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020, è risultato positivo al coronavirus. Coverciano blindata e sanificata ma filtra ottimismo: focolaio scongiurato? Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Un giornalistano, al seguitoa nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020, è risultato positivo al coronavirus.blindata e sanificata ma filtra ottimismo: focolaio scongiurato?

Advertising

SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - RobertoBurioni : COVID-19 colpisce in maniera lieve i bambini. Ma è il caso di vaccinarli? Sì, perché il COVID presenta rischi molto… - S__yC____l : @brigitte_gio @solo_Vale_ Te lo giuro! Alla prima dose le hanno chiesto di portare il sierologico per vedere se era… - 4everAnnina : @CesareCamboni @VaeVictis @enzo2308 @AglioVestito Sempre, non sto mai ferma. In questo caso resto sulle mie posizio… - lillo_letterio : @anna_mitica @Corriere Com'è che si dice? Un indizio è un caso Due una coincidenza Tre una prova. Cmq quei morti i… -