Caso Ciro Grillo | slitta a novembre l’udienza sul possibile processo Bongiorno | «Ammesse nuove prove»

Caterina Interlandi, giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Tempo Pausania, ha deciso: i legali di Ciro Grillo e degli altri tre indagati nel caso di presunto stupro avranno tempo fino al 20 ottobre per chiedere di procedere per via ordinaria o se avanzare la richiesta di riti alternativi. Dopo un'ora di camera di consiglio, Interlandi ha stabilito anche che i difensori dei ragazzi accusati della presunta violenza sessuale del 17 luglio 2019 possono indicare – sempre entro il 20 ottobre – ulteriori elementi probatori individuati nella documentazione prodotta dall'avvocata di parte civile, Giulia ...

