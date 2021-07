Carrà, un applauso infinito per l'ultimo saluto alla regina della tv (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un addio che pesa. Oggi sarà difficile non essere retorici. Siamo qui per stringerci a Raffaella insieme a tutti voi”. Simone Castaldi, frate della basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, ha aperto così il funerale di Raffaella Carrà. Poco prima la Sindaca di Roma Virginia Raggi aveva accolto nella chiesa la bara di legno spoglio, ultima volontà della regina della tv, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni, tra gli applausi dei tantissimi cittadini che hanno voluto salutare la Raffa nazionale. Dentro la basilica, 200 sedie in legno per rispettare le distanze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un addio che pesa. Oggi sarà difficile non essere retorici. Siamo qui per stringerci a Raffaella insieme a tutti voi”. Simone Castaldi, fratebasilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, ha aperto così il funerale di Raffaella. Poco prima la Sindaca di Roma Virginia Raggi aveva accolto nella chiesa la bara di legno spoglio, ultima volontàtv, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni, tra gli applausi dei tantissimi cittadini che hanno voluto salutare la Raffa nazionale. Dentro la basilica, 200 sedie in legno per rispettare le distanze di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I fan davanti alla casa romana di Raffaella Carrà, salutano il passaggio del carro funebre con un lungo applauso.… - DirettaSicilia : Carrà, un applauso infinito per l’ultimo saluto alla regina della tv, - ItaliaNotizie24 : Carrà, un applauso infinito per l’ultimo saluto alla regina della tv - IlModeratoreWeb : Carrà, un applauso infinito per l’ultimo saluto alla regina della tv - - CorriereCitta : Carrà, un applauso infinito per l’ultimo saluto alla regina della tv -

Ultime Notizie dalla rete : Carrà applauso I funerali. L'urna di Raffaella Carrà farà tappa a San Giovanni Rotondo Forse solo adesso riusciamo a vedere quello che Raffaella Carrà è stata: un regalo, insegnando a ...l'ultimo abbraccio con la piazza unita da cori con le canzoni della Raffa nazionale e da un applauso ...

Funerali Raffaella Carrà, l'arrivo del feretro nella Basilica tra gli applausi della gente Arrivato il feretro di Raffaella Carrà all'Ara Coeli. All'esterno decine di persone che hanno omaggiato l'artista con un lungo applauso.

Carra', lungo applauso all'arrivo del feretro in chiesa - Italia Agenzia ANSA Forse solo adesso riusciamo a vedere quello che Raffaellaè stata: un regalo, insegnando a ...l'ultimo abbraccio con la piazza unita da cori con le canzoni della Raffa nazionale e da un...Arrivato il feretro di Raffaellaall'Ara Coeli. All'esterno decine di persone che hanno omaggiato l'artista con un lungo