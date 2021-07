Carrà, l’ira del suo agente: “Parlano di lei persone che non l’hanno conosciuta” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha rotto il silenzio Angelo Perrone Angelo Perrone storico agente a amico di Raffaella Carrà ha rotto il silenzio a seguito della morte della regina della tv. Dopo la camera ardente, oggi ci saranno i funerali e intanto Perrone ha voluto dire la sua dopo questi giorni convulsi. A Il Giornale ha rilasciato una lunga intervista e si è raccontato parlando del suo legame con la Carrà: “L’ho incontrata per la prima volta aspettandola fuori da Via Teulada avevo 18 anni e lei era ospite di un’intera puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo. Era reduce dal trionfo del Fantastico con Corrado, e io rimasi ad aspettarla fuori dagli studi come ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha rotto il silenzio Angelo Perrone Angelo Perrone storicoa amico di Raffaellaha rotto il silenzio a seguito della morte della regina della tv. Dopo la camera ardente, oggi ci saranno i funerali e intanto Perrone ha voluto dire la sua dopo questi giorni convulsi. A Il Giornale ha rilasciato una lunga intervista e si è raccontato parlando del suo legame con la: “L’ho incontrata per la prima volta aspettandola fuori da Via Teulada avevo 18 anni e lei era ospite di un’intera puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo. Era reduce dal trionfo del Fantastico con Corrado, e io rimasi ad aspettarla fuori dagli studi come ...

