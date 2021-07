Carrà | l’addio di Heather Parisi | ”Promisi di mantenere ‘nostro’ ciò che è stato ‘nostro”’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 luglio 2021) ”E’ contro la mia natura ‘to mourn’ pubblicamente … Non l’ho mai fatto, neppure quando sono mancati gli affetti di famiglia. Credo faccia parte della mentalità di noi americani, che siamo molto diversi in questo dal carattere Latino”. Cosìsu Instagram risponde, senza fare nomi, ai tanti follower che l’hanno criticata per non aver ricordato Raffaella. L’ex showgirl, nel giorno dei funerali della, posta un video che la ritrae malinconica mentre si affaccia da un traghetto ad Hong Kong dove vive col marito e i figli. ”In questa occasione – prosegue la– l’ho fatto per una ...