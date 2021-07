Carolina Marconi | vita privata | biografia | carriera | malattia | Instagram | marito | figli e curiosità sull’ex gieffina

(Di venerdì 9 luglio 2021) In questo articolo vi sveliamo qualche segreto sulladi, showgirl ed attrice venezuelana naturalizzata italiana. Il suo bellissimo volto è noto al grande pubblico in quanto ex concorrente di una delle prime edizioni de Il Grande Fratello, ma oggi, dopo una breve parentesi nel mondo dello spettacolo, laha deciso di intraprendere una strada del tutto diversa. Inoltre recentemente la donna è stata colpita da un cancro al seno che sta combattendo con tutte le sue forze e senza mai perdere il sorriso, come i suoi fans possono constatare seguendola sui canali ...

si è sottoposta al secondo ciclo di chemioterapia e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Argomenti trattati: la chemioterapia: la ...I capelli rasati, nessun turbante nel tentativo di mascherare la scelta di radere a zero la sua testa. E il sorriso radioso, nonostante la chemioterapia. La scelta della showgirl, ex concorrente del "Grande Fratello", di condividere il suo percorso di cura da un tumore, come in un diario, come ha scritto, non è passata inosservata: sono moltissimi i commenti, ...Carolina Marconi si è sottoposta al secondo ciclo di chemioterapia e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram un lungo post con una foto con la testa rasata. “Mi sono vestita bene e truccata, volevo sentirmi bella per me” ha scritto l’ex gieffina ...