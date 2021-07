Carolina Marconi racconta del secondo ciclo di chemioterapia

(Di venerdì 9 luglio 2021)continua are su Instagram la sua lotta contro il tumore al seno, condividendo il momento della secondaDopo aver condiviso con la community di Instagram la scelta di rasarsi i capelli,ha continuato are sul suo profilo la lotta contro il tumore al seno. Nelle scorse ore,si è sottoposta aldie ha condiviso questo momento con i followers, scrivendo dei suoi stati d’animo e di come ...

I capelli rasati, nessun turbante nel tentativo di mascherare la scelta di radere a zero la sua testa. E il sorriso radioso, nonostante la chemioterapia. La scelta della showgirl, ex concorrente del "Grande Fratello", di condividere il suo percorso di cura da un tumore, come in un diario, come ha scritto, non è passata inosservata: sono moltissimi i commenti, ..., ex bellissima protagonista della quarta edizione del Grande Fratello , ha di recente annunciato su Instagram una di quelle notizie che non si vorrebbero mai ascoltare: ha un tumore ...Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram un lungo post con una foto con la testa rasata. “Mi sono vestita bene e truccata, volevo sentirmi bella per me” ha scritto l’ex gieffina ...Carolina Marconi continua a raccontare su Instagram la sua lotta contro il tumore al seno, condividendo il momento della seconda chemioterapia ...