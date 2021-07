Carolina Marconi, 'bella pelatina': secondo ciclo di chemio fatto! (Di venerdì 9 luglio 2021) Un passo alla volta, procede la battaglia di Carolina Marconi contro il cancro. Sui social la ex gieffina tiene aggiornati i follower sui suoi progressi, sempre sorridente e piena di energia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Un passo alla volta, procede la battaglia dicontro il cancro. Sui social la ex gieffina tiene aggiornati i follower sui suoi progressi, sempre sorridente e piena di energia. ...

