Carabinieri e Guardia Costiera | sequestro di opere abusive al fiordo di Furore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella giornata di ieri, ie ladi Amalfi, sono stati impegnati in un controllo congiunto aldivolto al contrasto dell’abusivismo edilizio. La nota località dellaAmalfitana era da tempo attenzionata dai militari per verificare alcune presunte irregolarità operate proprio ai danni del, che per le sue peculiarità e alto valore paesaggistico e ambientale è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO nel 1997. In particolare, nella giornata di ieri, è stato sottoposto a ...