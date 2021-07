Canoa slalom | Mondiali Junior Under 23 2021 | oro per Martino Barzon | quinta Elena Micozzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono proseguiti oggi, venerdì 8 luglio, a Tacen, in Slovenia, i23 di: giornata odierna riservata alle prime finali delle prove individuali, che hanno visto nel C1maschile la medaglia d’oro di. Nel C1maschile vince la medaglia d’oro(CC Verona), conquistando la finale in 91.92, davanti ai cechi Martin Kratochvil, secondo in 92.19, ed Adam Kral, terzo in 93.78. Eliminato in semifinale Simone Marchegiano (CC Ivrea), 24° in ...