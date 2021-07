Cannes 2021, Honor e Tilda Swinton: capelli corti e lunghi per mamma e figlia (Di venerdì 9 luglio 2021) Il detto forse, questa volta, non vale. Siamo al Festival di Cannes 2021 e i capelli corti biondi (rock) che si vedono sono quelli di Tilda Swinton. Quelli lunghi (rinascimentali), di fianco, invece, appartengono alla figlia 23enne, Honor Swinton Byrne. Eccole, insieme, ieri sera alla visione del film The Souvenir Part II. Madre e figlia sono le protagoniste del film della regista Joanna Hogg (produttore esecutivo: Martin Scorsese). Bellissime e in perfetta sintonia, mostrano due beauty look completamente ... Leggi su amica (Di venerdì 9 luglio 2021) Il detto forse, questa volta, non vale. Siamo al Festival die ibiondi (rock) che si vedono sono quelli di. Quelli(rinascimentali), di fianco, invece, appartengono alla23enne,Byrne. Eccole, insieme, ieri sera alla visione del film The Souvenir Part II. Madre esono le protagoniste del film della regista Joanna Hogg (produttore esecutivo: Martin Scorsese). Bellissime e in perfetta sintonia, mostrano due beauty look completamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 Matt Damon al Festival di Cannes 2021 Ergo, quale posto migliore di Cannes per presentare il film? Ma mica è finita qui. Venerdì 9 luglio Matt Damon terrà una masterclass di quasi due ore , dove ripercorrerà la sua strabiliante carriera. ...

Eurovision 2022: Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan conduttori IT Il colore più sublime dell'estate è (sempre) il bianco ed ecco come indossarlo in questa stagione LEGGI ORA Nanni Moretti c'è! Il Festival di Cannes 2021 scalda i motori aka che film e che ospiti ...

Festival di Cannes 2021: Izabel Goulart e il potere (ritrovato) del rossetto rosso Vanity Fair Italia Presentato a Cannes il bellissimo documentario su Val Kilmer Nei primi giorni del Festival di Cannes ha sicuramente fatto breccia nel pubblico in sala, ma soprattutto nella critica VAL, il documentario di Amazon Studios e A24, sulla vita e la carriera dell'atto ...

Cannes, tra lunghe file e racconti di guerra e umanità In Concorso il convincente film dell’israeliano Nadav Lapid, Un Certain Regard ‘Onoda’ di Arthur Harari e fuori compezione due attesi documentari ...

