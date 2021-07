“Cambia el paso” | Jennifer Lopez feat Rauw Alejandro VIDEO

statodelsud : Jennifer Lopez, Cambia El Paso: è uscito il video della nuova canzone - Pino__Merola : Jennifer Lopez, Cambia El Paso: è uscito il video della nuova canzone - SkyTG24 : Jennifer Lopez, Cambia El Paso: è uscito il video della nuova canzone - gual89 : Jennifer Lopez, Rauw Alejandro - Cambia el Paso (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia paso

Per il suo ultimo singolo, "el", Jennifer Lopez - che in questo periodo è al lavoro in studio per ultimare il nuovo album che sarà in lingua spagnola, il primo in questo idioma dal 2007 - fa coppia con il musicista ...Jennifer Lopez e Rauw Alejandro hanno unito le forze nel nome della musica latinoamericana. È uscito il loro primo singolo insieme intitolato "el", accompagnato da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto. La canzone è un anticipo del nuovo album in studio di JLo - il nono della sua carriera - in uscita prossimamente, il ...Per il suo ultimo singolo, "Cambia el paso", Jennifer Lopez - che in questo periodo è al lavoro in studio per ultimare il nuovo album che sarà in lingua spagnola, il primo in questo idioma dal 2007 - ...«Siamo a un passo da una nuova variante di coronavirus resistente ai vaccini. Già la variante Delta fa diminuire del 30% l'effetto del vaccino; sbagliato basare la lotta al Covid unicamente sui ...