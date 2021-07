Call of Duty Warzone: pro player accusato di cheating non ci sta e si riprende con cinque telecamere per difendersi (Di venerdì 9 luglio 2021) Call of Duty Warzone ha un pro player che recentemente ha deciso di giocare filmandosi con cinque telecamere in modo da smentire le voci sul fatto che avrebbe usato dei cheat. Si tratta di Charlie "MuTeX" Saouma che al suo attivo ha 6440.000 follower e un curriculum negli eSport professionali di Call of Duty. MuTeX è stato accusato questa settimana di aver imbrogliato dallo YouTuber BadBoy Beaman: un video infatti mette in discussione il suo gameplay. MuTeX, che ha un record di 61 uccisioni e ha vinto migliaia di dollari nei tornei di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)ofha un proche recentemente ha deciso di giocare filmandosi conin modo da smentire le voci sul fatto che avrebbe usato dei cheat. Si tratta di Charlie "MuTeX" Saouma che al suo attivo ha 6440.000 follower e un curriculum negli eSport professionali diof. MuTeX è statoquesta settimana di aver imbrogliato dallo YouTuber BadBoy Beaman: un video infatti mette in discussione il suo gameplay. MuTeX, che ha un record di 61 uccisioni e ha vinto migliaia di dollari nei tornei di ...

