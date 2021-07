Calciomercato Sampdoria | gli occhi della Premier League su Damsgaard | la situazione

(Di venerdì 9 luglio 2021): non solo il Liverpool su Mikkel, ma anche altri cinque club disul talento blucerchiato Trenta milioni di euro, questa la cifra giusta per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Mikkel. Questo il prezzo fissato da Massimo Ferrero per il talento danese che così bene ha fatto a Euro 2020. Una somma decisamente importante e fuori budget per molte squadre italiane che, dalla Juventus al Milan, sperano di abbassare le pretese del presidentecon delle contropartite. LEGGI TUTTE LE ...

: blucerchiati in pole per Sam Lammers, ma Faggiano dovrà studiare la formula giusta. La situazione Situazione non semplice e, soprattutto, non risolvibile in poco tempo è ...Nelle ultime settimane è tornato sotto la luce dei riflettori Keita Baldé , non riscattato dalla: l'ex nerazzurro e biancoceleste si è proposto, complice anche la volontà di tornare a ...A Verona però si parla di Sampdoria e di calciomercato. Koray Günter è sul mercato, l’Hellas è pronto a cederlo, non rientra nei piani di mister Eusebio Di Francesco e il suo nome viene accostato ...Una somma decisamente importante e fuori budget per molte squadre italiane che, dalla Juventus al Milan, sperano di abbassare le pretese del presidente della Sampdoria con delle contropartite. Ferrero ...