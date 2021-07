Calciomercato Milan, un centrocampista croato che ha giocato l’Europeo è il nome nuovo per sostituire Calhanoglu (Di venerdì 9 luglio 2021) Calciomercato Milan. Il nome nuovo per sostituire l’inaspettata partenza di Hakan Calhanoglu, è quello di Nikola Vlasic. centrocampista offensivo del CSKA Mosca, il giocatore croato ha giocato l’Europeo con la sua nazionale ed è stato eliminato dalla Spagna agli ottavi di finale. Classe 1997 e un talento che non è mai veramente sbocciato. Prima in Inghilterra, all’Everton, ora, dal 2018 al CSKA Mosca in Russia dove gioca da 3 anni. Calciomercato Milan, non semplice la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021). Ilperl’inaspettata partenza di Hakan, è quello di Nikola Vlasic.offensivo del CSKA Mosca, ilrehacon la sua nazionale ed è stato eliminato dalla Spagna agli ottavi di finale. Classe 1997 e un talento che non è mai veramente sbocciato. Prima in Inghilterra, all’Everton, ora, dal 2018 al CSKA Mosca in Russia dove gioca da 3 anni., non semplice la ...

